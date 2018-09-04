كل ما تريد معرفته عن 1300 عربة تشتريها السكة الحديد قريبا لتطوير الخدمة 

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وافقت الحكومة المصرية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، لهيئة سكك حديد مصر ، على شراء 1300 عربة قطارات جديدة ، عن طريق الاقتراض.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن 1300 عربة سكة حديد ، المقرر شراؤها لتحسين وتطوير الخدمة ، في مرفق السكة الحديد ، وهي كما يلي:

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1. يتولى التحالف الروسي المجري ، الذي تقوده شركة «ترانس ماش هولدينج» الروسية، توريد العربات إلى هيئة السكة الحديد.

2. تقترب قيمة العربات الجديدة ، من الـ19 مليار جنيه.

3. يتم تصنيع 30% من العربات داخل مصر ، وذلك بالاشتراك مع مصنع «200 الحربي» ، التابع لوزارة الإنتاج الحربي ، ومصانع الهيئة العربية للتصنيع.

4. يتم توقيع العقود النهائية لتوريد العربات ، في منتصف شهر سبتمبر الحالي.

5. تشمل العربات الجديدة 500 عربة مميزة ، و500 عربة مميزة مكيفة ، و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.

6ـ يبدأ توريد أول دفعة من العربات الجديدة ، بعد 18 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

7. ينتهي توريد العربات بالكامل خلال 46 شهرا.

8. يشمل الاتفاق مع التحالف الروسي المجري ، عقد صيانة للعربات الجديدة ، وذلك لمدة 15 عاما.

9. يشمل الاتفاق إنشاء خط إنتاج في مصر ، يخدم إفريقيا والشرق الأوسط.

10. يعد شراء هذه العربات ، أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد.

11. يتم تمويل شراء العربات بالكامل ، عن طريق قرض حكومي ، تقدم به التحالف الروسي المجري.

12. يتم شراء العربات ، عن طريق مناقصة محدودة ، فاز بها التحالف الروسي المجري.

13. تساهم العربات الجديدة ، في تحسين الخدمة داخل مرفق السكة الحديد بشكل كبير.