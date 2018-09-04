10 معلومات عن قناطر ديروط القديمة.. عمرها 140 عاما وتخدم 1.5 مليون فدان

قبل 140 أُنشئت قناطر ديروط ، تحديدا في العام 1872 ، وهي عبارة عن عدة قناطر متصلة ببعضها البعض ، ومشيّدة بشكل هندسي ، حيث توزع كل منها المياه ، على فرع من الفروع الآخذة من الترعة.
الدراسات الحديثة التي أُجريت ، أثبتت انتهاء العمر الافتراضي لقناطر ديروط ، ما يستلزم إنشاء قناطر بديلة لتحل محلها ، وهو القرار الذي وافقت عليه القيادة السياسية في مصر ، وبدأت تنفيذه.
ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن قناطر ديروط الجديدة ، قبل البدء في إنشائها ، وهي كما يلي:
1. مجموعة قناطر ديروط ، واحدة من أقدم المنشآت المائية والهيدروليكية في مصر.
2. أُنشئت قناطر ديروط القديمة ، في العام 1872 ، أي منذ أكثر من 140 عاما.
3. تقع قناطر ديروط القديمة ، على ترعة الإبراهيمية ، وتحديدا عند الكيلو 60 من فم الترعة.
4. بُنيت قناطر ديروط القديمة ، بهدف تحسين الزراعة في محافظات صعيد مصر.
5. تخدم قناطر ديروط القديمة ، زماما مساحته نحو 1.5 مليون فدان ، أي 20% من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد.
6. تروي قناطر ديروط القديمة ، أراضٍ في زمام إقليم مصر الوسطى ، الذي يضم 5 محافظات ، وهي «أسيوط ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ، والجيزة».
7. تطلق قناطر ديروط القديمة ، تصرفا سنويا من خلال المجموعة ، قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا.
8. تمثل المياه التي تجمع بها ، نحو 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل.
9. تغذي مجموعة قناطر ديروط ، 7 ترع فرعية.
10. بعد العام 2022 ، تتحول قناطر ديروط القديمة إلى مزار سياحي ، بعد إنشاء القناطر الجديدة.
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