كل ما تريد معرفته عن صفقة «النقل» لشراء 32 قطارا مكيفا للخط الثالث لمترو الأنفاق

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تعاقدت وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، على شراء قطارات مكيفة جديدة ، للعمل في الخط الثالث لمترو الأنفاق ، وذلك ضمن مناقصة محدودة ، طرحتها الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وتقدمت لها شركتين ، واحدة كورية ، والأخرى من فرنسا.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن القطارات المكيفة الجديدة ، التي تنوي وزارة النقل والمواصلات ، شراؤها للعمل في الخط الثالث لمترو الأنفاق ، وهي كما يلي:

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1. تعاقدت الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، مع شركة «هونداي روتم» الكورية ، وذلك بهدف شراء قطارات جديدة ، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

2. تنوي وزارة النقل والمواصلات ، شراء 32 قطارا مكيفا جديدا.

3. يتم استلام القطارات المكيفة الجديدة ، خلال 76 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

4. يتم توريد أول 4 قطارات من التعاقد ، وذلك بنهاية العام 2019.

5. يتم استلام باقي القطارات تباعا ، وذلك بمعدل قطار كل شهر.

6. تبلغ قيمة القطارات المكيفة الجديدة ، 317.8 مليون يورو و640 مليون جنيه ، شاملة الضرائب.

7. يقدم الجانب الكوري ، قرضا ميسرا بقيمة 243 مليون يورو ، من إجمالي تكلفة القطارات.

8. فائدة القرض 0.1% ، ويتم تسديده خلال 33 عاما ، وذلك بعد فترة سماح قدرها 20 عاما.

9. يتم تمويل باقي التكلفة من الموازنة العامة للدولة.

10. وفقا للتعاقد ، فإن نسبة المكون المحلي في القطارات 30%.