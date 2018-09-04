مشروعات مهمة تنتظر محافظ الأقصر الجديد.. أبرزها: طريق الكباش وتأهيل المعابد والغاز الطبيعي

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قبل أيام عدة ، أدى المستشار مصطفى محمد ألهم ، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتولي مهام منصبه كمحافظ للأقصر ، وذلك خلفا للواء محمد بدر ، محافظ الأقصر السابق.

وعلى طاولة المحافظ الجديد عدة ملفات ومشروعات مهمة ، تنتظر كلمة النهاية خلال الفترة المقبلة ، يرصدها موقع «مصر 365» في تقريره التالي.

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1. ينتظر مشروع طريق الكباش الفرعوني ، الافتتاح في نهاية العام الحالي ، وذلك بعد تصريحات وزير الآثار ، الدكتور محمد العناني.

2. من المنتظر أن يكون مشروع تأهيل المعابد الفرعونية ، متاحا لذوي الاحتياجات الخاصة.

3. يتم تطوير معابد الكرنك والأقصر ، في البر الشرقي.

4. جار إنشاء الكوبري الثالث ، فوق طريق الكباش ، بهدف خدمة أهالي البر الغربي.

5. من المنتظر تحويل فرع جامعة جنوب الوادي في محافظة الأقصر ، إلى جامعة مستقلة.

6. جار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي ، لكافة مدن محافظة الأقصر.

7. مشروع الإضاءة الليلية للمعابد ، بهدف فتح المزارات الأثرية في البر الغربي بمحافظة الأقصر ليلا ، أمام السائحين.

8. يتم تطوير الطريق ، الذي يربط محافظة الأقصر بمدينة مرسى علم ، وذلك بهدف تشجيع السائحين على زيارة آثار محافظة الأقصر.

9. إنهاء أزمة المنازل الآيلة للسقوط ، والموجودة في قرى ونجوع المحافظة.

10. مواجهة انتشار النمل الأبيض ، في منازل القرى والحواجر الصحراوية بمحافظة الأقصر.

11. مواجهة انتشار المياه الجوفية ، وظهورها من جديد ، داخل قرى في مدينة الأقصر.

12. مشروع إحياء وتشغيل المنطقة الصناعية ، المقام في صحراء أرمنت ، فضلا عن استكمال إنشاء 4845 وحدة سكنية.

13. إنهاء المصانع الجديدة في منطقة البغدادي ، بمحافظة الأقصر ، فضلا عن تشغيل أول مصنع فيها لخدمة الاستثمار.

14. إنهاء مستشفيات إسنا والعديسات والبياضية الجدد ، التي يتم العمل فيها في الوقت الحالي.

15. وضع حجر الأساس لمستشفى القرنة المركزي الجديدة ، في محافظة الأقصر.

16. إنهاء تطوير الشوارع الرئيسية والسياحية ، في مدينة الأقصر.

17. رفع كفاءة محطات المياه والكهرباء ، بهدف خدمة أهالي محافظة الأقصر.

18. تطوير وتشغيل الوحدات الصحية كافك ، في محافظة الأقصر.