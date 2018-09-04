السيسي يفتتح طريق القوس الشمالي الغربي خلال أيام.. يخدم 15 محافظة

منذ 46 دقيقة أخبار مصر
السيسي يفتتح طريق القوس الشمالي الغربي خلال أيام.. يخدم 15 محافظة
عبدالفتاح السيسي

قال مصدر مسؤول في وزارة النقل والمواصلات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يفتتح خلال أيام ، طريق القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي ، الذي يمتد بين طريقي (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي ، وطريق (القاهرة – الإسكندري) الصحراوي ، وذلك بطول 57.5 كيلو متر.

وبالتزامن مع الافتتاح ، سوف يتم تنفيذ قرار تنظيم دخول سيارات النقل الثقيل إلى القاهرة الكبرى ، إضافة إلى منع دخول المقطورات ، وذلك بحسب ما أكد المصدر.

الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، قال في وقت سابق ، إن وزارة النقل ، افتتحت القوس تجريبيا أمام حركة المرور قبل شهر ، وأكد أن الدولة سوف تبدأ جني ثمار الطريق الإقليمي ، البالغ طوله 400 كيلو متر ، كأهم مشروع مروري خلال الـ4 سنوات الماضية.

ويخدم طريق القوس الشمالي الشرقي 15 محافظة ، حيث يربط طرقها الرئيسية ، ويسهم كذلك في تخفيف الحركة المرورية العالية ، على الطريق الدائري حول القاهرة ، وذلك بنسبة 50% ، كما يحل الطريق كذلك ، أزمة مرور المنوفية بنسبة 80%.

رئيس هيئة الطرق والكباري ، اللواء عادل ترك ، قال إنه مع افتتاح هذا القوس ، فسوف يبدأ تطبيق قرار منع دخول المقطورات إلى القاهرة الكبرى ، فضلا عن قصر دخول الشاحنات وسيارات النقل الثقيل بلا مقطورات ، من الساعة الحادية عشرة مساء ، وحتى الساعة السادسة صباحا ، وعدم السماح بدخول القاهرة في باقي الأوقات ، سوى لسيارات النقل التي تقل حمولاتها عن 4 أطنان.

وأضاف اللواء عادل ترك ، أن تكلفة إنشاء طريق القوس الشمالي ، تتكلف 6 مليارات جنيه ، شاملة تعويضات الأهالي المنزوع ملكياتهم خلال أعمال تنفيذ المشروع.