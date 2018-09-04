السيسي يفتتح طريق القوس الشمالي الغربي خلال أيام.. يخدم 15 محافظة

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قال مصدر مسؤول في وزارة النقل والمواصلات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يفتتح خلال أيام ، طريق القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي ، الذي يمتد بين طريقي (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي ، وطريق (القاهرة – الإسكندري) الصحراوي ، وذلك بطول 57.5 كيلو متر.

وبالتزامن مع الافتتاح ، سوف يتم تنفيذ قرار تنظيم دخول سيارات النقل الثقيل إلى القاهرة الكبرى ، إضافة إلى منع دخول المقطورات ، وذلك بحسب ما أكد المصدر.

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الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، قال في وقت سابق ، إن وزارة النقل ، افتتحت القوس تجريبيا أمام حركة المرور قبل شهر ، وأكد أن الدولة سوف تبدأ جني ثمار الطريق الإقليمي ، البالغ طوله 400 كيلو متر ، كأهم مشروع مروري خلال الـ4 سنوات الماضية.

ويخدم طريق القوس الشمالي الشرقي 15 محافظة ، حيث يربط طرقها الرئيسية ، ويسهم كذلك في تخفيف الحركة المرورية العالية ، على الطريق الدائري حول القاهرة ، وذلك بنسبة 50% ، كما يحل الطريق كذلك ، أزمة مرور المنوفية بنسبة 80%.

رئيس هيئة الطرق والكباري ، اللواء عادل ترك ، قال إنه مع افتتاح هذا القوس ، فسوف يبدأ تطبيق قرار منع دخول المقطورات إلى القاهرة الكبرى ، فضلا عن قصر دخول الشاحنات وسيارات النقل الثقيل بلا مقطورات ، من الساعة الحادية عشرة مساء ، وحتى الساعة السادسة صباحا ، وعدم السماح بدخول القاهرة في باقي الأوقات ، سوى لسيارات النقل التي تقل حمولاتها عن 4 أطنان.

وأضاف اللواء عادل ترك ، أن تكلفة إنشاء طريق القوس الشمالي ، تتكلف 6 مليارات جنيه ، شاملة تعويضات الأهالي المنزوع ملكياتهم خلال أعمال تنفيذ المشروع.