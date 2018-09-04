«الصحة»: وفرنا توليفة إنسولين لسد احتياجات للمرضى السكري

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قالت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة والسكان ، الدكتورة رشا زيادة ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، وفرت توليفة من عقار الإنسولين «أقلام ، أقراص ، وأمبولات» ، في المستشفيات والصيدليات المختلفة ، بهدف سد احتياجات مرضى السكري من الإنسولين.

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الثلاثاء ، أضافت الدكتورة رشا زيادة ، أن هناك شحنات من الإنسولين المستورد ، وصلت إلى الموانئ المصرية ، وجار إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عنها ، لضخها في سوق الدواء بمصر.

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وزادت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة والسكان، أن خطوة تعيين الدكتور تامر عصام ، نائبا لوزير الصحة لشؤون الدواء ، خطوة جيدة ، وتمنح قطاع الصحة والدواء انتعاشة في الأفكار الجديدة والتطبيق السليم لها ، فضلا عن ضمان التناغم بين الأجهزة الصيدلية المختلفة.