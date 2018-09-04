السيسي يستعد لمغادرة الصين إلى أوزباكستان في ختام جولاته الآسيوية

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يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، العاصمة الصينية بكين ، متجها إلى طقشند عاصمة أوزباكستان ، آخر محطات جولاته الخارجية في القارة الآسيوية ، التي شملت كذلك البحرين والصين.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى العاصمة الأوزباكية طقشند ، هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها ، لرئيس مصري إلى أوزبكستان ، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته ، الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف ، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين في أوزباكستان.

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ويعقد الرئيس السيسي ، ونظيره الأوزباكي ، جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين ، كما يشهد الرئيسان. مراسم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين ، في مجالات عدة ، فضلا عن توقعات باعتماد بيان مشترك ، والتوقيع على حزمة وثائق حكومية مشتركة ، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية ، وفي السياحة والعلوم والتعليم والثقافة والرياضة.

وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ، حيث يبحث الرئيسان آفاق التعاون بين مصر وأوزباكستان ، فضلا عن تبادل وجهات النظر ، بشأن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.