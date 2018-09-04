تعرف على حقيقة فرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية في السعودية

Advertisements

نفت المملكة العربية السعودية ، على لسان وزارة المالية السعودية ، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، بشأن مقترح فرض رسوم ، على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب ، في المملكة العربية السعودية.

وفي بيان صحفي ، نشرته وكالة الأنباء السعودية ، أكدت وزارة المالية السعودية ، التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال ، عن طريق القنوات الرسمية ، وذلك وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي ، في المملكة العربية السعودية ، ويسهم أيضا في تنميتها الاقتصادية ، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد ، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

Advertisements