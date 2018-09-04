تعرف على دور المحطات البحثية التابعة لـ«الزراعة» في تنمية شرق القناة

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تؤدي المحطات البحثية في مركز البحوث الزراعية ، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، دورا مهما في عملية التنمية في شرق القناة ، وتدعم الوزارة هذه الجهود ، من أجل المساهمة في التنمية ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، هذه الجهود ، وهي كما يلي:

1. التنمية المستدامة لسيناء ، وإنشاء مجتمعات عمرانية زراعية جديدة ، بهدف زيادة التوطين في سيناء.

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2. إنتاج شتلات «محاصيل بستانية» ، من معمل زراعة الأنسجة «مقاومة للأمراض» ، بهدف خدمة أهالي سيناء ، والمزارع السيناوي.

3. حل المشكلات الفنية المتعلقة بالزراعات ، في الأراضي الصحراوية الجديدة.

4. توفير حلول بديلة للزراعات ، مثل «مقاومة تأثير درجات الحرارة المرتفعة» ، فضلا عن ندرة وملوحة المياه ، وذلك باستخدام الأساليب العلمية الحديثة ، مثل «النانوتكنولوجي – الماء الممغنط».

5. ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات ، فضلا عن التوسع في استخدام بدائلها ، والتركيز على الزراعات النظيفة.

6. تقييم الآثار البيئية الناجمة ، عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ، ونشر الوعي البيئي.

7. توفير فرص عمل لشباب الخرجين ، خاصة الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية والصناعية والتجارية ، وذلك بالتدريب النظري والعملي ، بهدف اكتساب المهارات الفنية.

8. النهوض بالمستوى الاجتماعي والمعيشي ، لأبناء المنطقة ، وذلك بالعمل على زيادة الدخل الأسري لهم.

9. فتح آفاق جديدة لتعمير سيناء ، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة.

10. تفعيل دور المرأة السيناوية ، عن طريق العمل في المشروع والمحطة ، إضافة إلى زيادة الوعي الاجتماعي والبيئي لديهم.

11. استيعاب المشروعات التنموية والمحطات ، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك بالنسب المقررة قانونا.

12. تدريب قيادات زراعية ومزارعين ، على أحدث التقنيات الحديثة ، المتعلقة بنظم الري والزراعة.

13. الوصول بالمشروعات التنموية ، لتكون نموذجا حضاريا تنمويا ، للعمل الجاد في الأراضي الصحراوية ، إضافة إلى محاولة تطبيق هذا النموذج للتنمية الزراعية في سيناء.

14. إجراء هيكلة لمحطة بحوث شرق القناة ، بهدف تنفيذ الأنشطة البحثية والارشادية للمعاهد والمعامل المختلفة ، التابعة لمركز البحوث الزراعية في منطقة سيناء.

15. اتباع أساليب حديثة في نظم الري والخدمة ، والعمليات الزراعية ، كنموذج يحتذى به في الأراضي حديثة الاستصلاح.

16. نشر التوصيات الفنية والإرشادية ، الخاصة باستصلاح واستزراع المحاصيل الحقلية والبستانية للمزارعين في المنطقة.

17. تقديم الخدمات الإرشادية «عمل دورات تدريبية وتعليمية» ، وذلك بهدف زيادة الوعي الفكري للمزارع السيناوي.

18. توفير إناث جاموس وأبقار ، كنواة لوحدة التربية والإنتاج الحيواني في المحطة ، فضلا عن بدء مشروع لإنتاج الأرانب.

19. توفير 15 خلية نحل ، كنواة لإنشاء منحل.

20. إنتاج شتلات مختلفة للزراعات المحمية والحقول المكشوفة ، ذات الإنتاجية العالية ، بتكتيك زراعة الأنسجة.

21. التوسع في الزراعات البستانية ، التي تلائم الظروف البيئية الصحراوية.

22. إضافة أنشطة الإنتاج الحيواني «70 رأس تسمين ، أغنام ، وماعز» ، وذلك بهدف توفير اللحوم الحمراء والأسمدة العضوية لجذب شباب الخرجين ، للعمل في الأراضي الجديدة في هذه الأنشطة.

23. نشر التوعية والتوصيات الفنية والإرشادية ، للمحاصيل الزراعية المتنوعة.

24. تقديم خدمات زراعية للمزارع السيناوي ، والآلات والمعدات المطلوبة للاستصلاح ، فضلا عن توفير الشتلات المضمون.

25. تخفيف العبء عن المواطن ، وزيادة العائد الاقتصادي ، عن طريق تربية وتسمين الحيوانات وبيع لحومها ، في منافذ وزارة الزراعة ، وذلك بسعر مخفض للمواطنين.