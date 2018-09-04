السيسي لـ«الصين – إفريقيا»: «اقتصادية قناة السويس» ساهمت في تطوير حركة الملاحة الدولية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر مهتمة طوال الوقت ، بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية ، بهدف ضمان تمثيل وجهة نظرها على الساحة الدولية ، فضلا عن حماية مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وخلال كلمته أمام قمة منتدى التعاون «الصين – إفريقيا» ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن إيمان مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة ، لا سيما مبادرة الحزام والطريق ، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063.

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وأضاف السيسي: «مصر قدمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم ، كمركز لوجيستي واقتصادي ، يسهم في تطوير حركة الملاحة الدولية ، ويعزز حرية التجارة العالمية ، ويفتح آفاقا استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبينة التحتية والخدمات التجارية ، ليكون محور قناة السويس رابطا تجاريا واقتصاديا وإنسانيا ، يتكامل مع مبادرة (الحزام والطريق) ويربطها بإفريقيا».

وثمّن الرئيس ، توجه الصين لتعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع إفريقيا ، استنادا إلى مقاربة إيجابية صادقة ، تقوم على ترسيخ القواسم المشتركة ، وتعزيز أواصر الصلة بين شعوبنا ، وتُعني بتحقيق تنمية مستدامة فعلية ، تستجيب لمتطلبات شعوب إفريقيا ، في إطار المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومُقدراتها.

وجدد السيسي دعم مصر ، لجهود التعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من أطره المختلفة ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ، بما يلبي آمال وتطلعات الشعب المصري ، والشعوب الشقيقة والصديقة.