السيسي ينهي زيارته إلى الصين ويغادر إلى أوزباكستان

Advertisements

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، زيارته إلى العاصمة الصينية بكين ، بعد مباحثات مشتركة ، ومشاركته في منتدى «الصين – إفريقيا» ، قبل قليل ، حيث غادر الصين متجها إلى طقشند ، عاصمة دولة أوزباكستان ، ليختتم بذلك جولته الخارجية في القارة الآسيوية ، التي شملت كذلك البحرين والصين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يبدأ زيارة العاصمة الأوزبكية طشقند ، وهي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان.

Advertisements

وأضاف السفير بسام راضي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يلتقي خلال زيارته طقشند ، الرئيس الأوزبكي شوكت مرضيائيف ، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أوزبكستان ، حيث يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة ، لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الأوزبكي ، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، بشأن تطوير التعاون المشترك بين مصر وأوزباكستان ، في أكثر من مجال.