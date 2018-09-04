تعرف على حقيقة طرح طماطم تحتوي على مواد سامة في الأسواق

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن طرح طماطم داخلها مادة بيضاء سامة في الأسواق.

وفي تقرير صادر عنه اليوم ، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا ، وأكدت سلامة محصول الطماطم وجودته.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة الزراعة ، أن الطماطم التي بداخلها لون أبيض ليست مسممة ، لكنها ظاهرة تسمى «اللحم الأبيض للطماطم» ، وهي ظاهرة فسيولوجية نباتية ، تحدث في نهاية كل فصل صيف ، ولا تظهر في أي فصول أخرى ، ولا تسبب ضررا حال تناولها ، مؤكدة في الوقت ذاته ، حرصها على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ذكرت أن ظاهرة «اللحم الأبيض للطماطم» ، التي تسمى كذلك ظاهرة «اضطرابات اللون» ، ظاهرة طبيعية ناشئة عن زيادة الموجات الحرارية ، في أثناء إنتاج الطماطم ، وأكدت اختفاء هذه الظاهرة تماما ، في غضون أسبوعين.

ولفتت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى نجاح الحجر الزراعي المصري ، في فتح سوقين جديدين للصادرات الزراعية المصرية للمرة الأولى ، من محصول الطماطم في دولة كندا ، وشتلات العنب في دولة المغرب ، مؤكدة استمرار جهودها ، في التنسيق مع الدول المختلفة ، بهدف فتح المزيد من الأسواق العالمية ، أمام المحاصيل الزراعية المصرية المختلفة.