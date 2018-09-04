الحكومة توضح حقيقة ضبط لحوم كلاب مذبوحة داخل مطعم في المنيا

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن ضبط كميات كبيرة من لحوم الكلاب المذبوحة ، داخل أحد المطاعم في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

وفي تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء شكلا وموضوعا.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه لم يتم ضبط لحوم كلاب ، سواء داخل محافظة المنيا أو أي محافظة أخرى ، موضحة أن ما تم ضبطه ، هو 151 كيلو جرام من اللحوم البلدية ، مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية ، داخل أحد المطاعم ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والصحة ، ومباحث التموين في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أكدت أنه لا صحة مطلقا ، لما تم ذكره بشأن ضبط لحوم كلاب مذبوحة في الأسواق والمجازر ، مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها تشن حملات رقابية مكثفة ومستمرة ، على الأسواق ومجازر اللحوم ، فضلا عن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية ، والمعارض الثابتة والمتنقلة ، بهدف منع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر ، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين ، في محافظات الجمهورية كافة ، حرصا على صحة المواطنين ، وتأمين حصولهم على غذاء صحي وآمن.