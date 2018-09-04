وقف الترقيات وتفشي «الالتهاب الكبدي».. تعرف على أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة خلال أسبوع

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، عن تقريره الدوري الخاص بكشف الحقائق للرأي العام ، عن طريق التواصل مع الوزارات والجهات المعنية ، لتوضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه نفى 7 شائعات ، في الفترة من 28 أغسطس الماضي ، وحتى اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، يرصد موقع «مصر 365» ، الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار أسبوع ، والتي جاءت كالتالي:

1. وقف حركة الترقيات للوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة.

2. الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم.

3. تداول كتاب اللغة الإنجليزية لنظام التعليم الجديد للصف الأول الابتدائي.

4. إلغاء الدراسة بنظام الثلاث أيام لرياض الأطفال في الجيزة.

5. تفشي فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي في محافظة بني سويف.

6. طرح طماطم تحتوي على مواد مسممة في الأسواق.

7. ضبط لحوم كلاب داخل مطعم في محافظة المنيا.