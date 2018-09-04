تعرف على أسباب حادث ترام مصر الجديدة

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أعلنت محافظة القاهرة ، برئاسة اللواء خالد عبد العال ، أسباب حادث ترام مصر الجديدة ، موضحة أنه في أثناء إصلاح الترام المعطل ، تحرك فجأة بدفع الهواء ، حيث كان واقفا على منحدر ، وبعد تحركه اصطدم بـ5 سيارات ، ما أدى إلى إصابة 6 أفراد بينهم سيدة ، نقلت إلى مستشفى الجلاء لتلقي العلاج ، ونقل آخر إلى مستشفى هليوبوليس في مصر الجديدة ، والباقون كانت إصاباتهم خفيفة وغادروا موقع الحادث.

وفي بيان صحفي عنها ، أكدت محافظة القاهرة ، إبلاغ الجهات المعنية ، من المرور والإسعاف ونائب المنطقة الشرقية ، وهيئة النقل العام ، للتحرك فور خروج عربة ترام مصر الجديدة عن مسارها ، واصطدامها بعدد من السيارات.

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وزادت محافظة القاهرة ، في بيانها ، أنه أصيب 4 أشخاص ، إثر خروج عربة مترو مصر الجديدة عن مسارها ، واصطدامها بـ5 سيارات في ميدان سفير ، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية على الطريق ، بينما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث ، لتسيير الحركة الضرورية ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المحافظة في بيانها ، أن الترام تسبب في إتلاف 8 سيارات طوال مساره ، عبر أكثر من مزلقان ، حيث كانت تعبر السيارات ، حتى خرج عن القضبان واصطدم بالجزيرة الوسطى في ميدان سفير ، وبدأت قوات الشرطة ، في استجوب فريق الصيانة في ديوان قسم شرطة مصر الجديدة ، بهدف الوقوف على أسباب الحادث ، كما ألقت الشرطة القبض على سائق الترام ، و5 من فريق الصيانة ، وجار التحقيق معهم.