قوات الأمن المصرية تحبط محاولة هجوم على السفارة الأمريكية بالقاهرة

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أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم على الصفحة الرسمية الخاصة بالسفارة على موقع “فيس بوك” ، على وقوع حادث بالمنطقة المحيطة بها، وأن السفارة تعلم جيداً بتفاصيل الواقعة، كما أكدت السفارة أن الحادث قد وقع بالقرب من مقر الرئاسة في القاهرة، مشددة على مواطنيها بعدم الاقتراب من السفارة خلال الفترة القادمة.

كما نقلت وكالة “رويترز” أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقال شخصاً بعد أن قام بإلقاء عبوة ناسفة ، والتي أحدثت انفجاراً ضخماً بمحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، وترددت الأخبار عن أن الجهات الأمنية المصرية أحبطت صباح اليوم تفجيراً بمحيط السفارة الأمريكية.

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وجدير بالذكر فقد أغلقت قوات الأمن المصرية جميع الطرق المؤدية من وإلى محيط السفارة، كما قامت القوات بتمشيط جميع مناطق المنطقة بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة والاطلاع على جميع الأدلة محل الانفجار.

ويأتي هذا الحادث تزامناً مع إندلاع النيران بمحيط السفارة الأمريكية بطرابلس ، حيث أكد شاهد عيان أنه قد سمع صوت رصاص في محيط السفارة، ولم يتم الإعلان عن أية معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.

فيما أكد مصدر مسؤول في الإعلام الليبي أن النيران قد اندلعت في سور السفارة الأمريكية بالعاصمة طرابلس، وهذا بسبب الاشتباكات بين ميليشيات اللواء السابع من مدينة ترهونة والميليشيات المسلحة.

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