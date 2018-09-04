تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 5 سبتمبر 2018

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يسود معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على جنوب البلاد ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يصاحبها سقوط أمطار.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، وغرب البحر المتوسط ، ما يؤدي بدورن إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالتي البحر المتوسط والبحر الأحمر ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالتيهما ، تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية على كل منهما ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 35 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 43 درجة.

الأقصر ، الصغرى 27 درجة ، العظمى 44 درجة.

أسوان ، الصغرى 30 درجة ، العظمى 45 درجة.

مطروح ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 31 درجة.

سوهاج ، الصغرى 27 درجة ، العظمى 40 درجة.