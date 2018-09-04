الصحة تشن حملات مفاجئة على الصيدليات بكافة محافظات مصر

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قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بشن حملات مفاجئة على العديد من المؤسسات الصيدلية وكذلك مخازن الأدوية في المحافظات التالية “محافظة الإسكندرية، ومحافظة الشرقية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة القليوبية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة القاهرة”.

وقد أسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات إلى جانب اتخاذ بعض من الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون ما بين الوزارة والجهات الرقابة خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018.

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وتأتي تلك الإجراءات في إطار خطة وزارة الصحة والسكان في أحكام السيطرة والرقابة على تداول الأدوية، والتأكد من أن المؤسسات الصيدلية حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها حفاظاً على صحة المواطنين.

تسعى الوزارة إلى ضبط “سوق الدواء المصري” من أي تجاوزات، إلى جانب مكافحة الأدوية المهربة، والمغشوشة، والأدوية الغير مسجلة في الوزارة”، وأعلن المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد حيث أكد “أنه قد تم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مسجلة في الوزارة وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المحلية والأدوية مجهولة المصدر في محافظة القاهرة، فى صيدلية بمصر الجديدة، وقد تم تحرسر محضر بتلك الواقعة تحت قيد رقم 11737 جنح قسم شرطة النزهة لسنة 2018، والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأضاف “أنه قد تم ضبط مكان غير مرخص تابع لصيدلية في مدينة الرياض بمنطقة الأميرية بها مائة علبة من صن فياجرا المهرب ومجهولة المصدر، وقد تم تحرير محضر بالواقعة تحت قيد رقم 3806 جنح قسم شرطة الأميرية لسنة 2018 وسف يتم عرضه على النيابة العامة المختصة”.

وأكد الدكتور خالد مجاهد “أنه قد تم ضبط كم من الأدوية المستوردة والمهربة وأدوية هيئات وأدوية غير مسموح بتداولها وعدد كبير من أدوية الترامادول وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، بوحدة سكنية بجوار صيدلية شهيرة، بمنطقة باب الشعرية، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة المختصة”.

وأعلنت رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية الدكتورة رشاد زيادة قائلة “أنه قد تم بمحافظة الجيزة ضبط صيدلية في منطقة الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر بها ثمانمائة وتسعين عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 5447 جنح قسم شرطة الشيخ زايد لسنة 2018 والعرض على النيابة المختصة”.

وأضافت قائلة “أنه قد تم ضبط صيدلية أخرى بالحي الأول، المجاورة الرابعة مدينة 6 أكتوبر بها (275) عبوة من الأدوية المهربة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 7480 جنح قسم شرطة أول أكتوبر لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة”.

وأشارت “كما تم ضبط سبعمائة وخمسين عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات بالدقي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 12543 جنح قسم شرطة الدقي لسنة 2018 والعرض على النيابة”.

وأوضحت “أن في منطقة العمرانية قد قام فريق من التفتيش الصيدلي بضبط ثلاثة صيدليات بها العديد من المخالفات، كما تم ضبط أدوية جدول أول مخدرات، وأدوية مهربة وغير مسجلة ومخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلية، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية جدول ثاني، وأدوية تباع بأعلى من السعر الجبري، وقد تم تحرير محاضر بتلك المخالفات ليتم عرضها على النيابة”.

نتائج حملة التفتيش الصيدلى بمحافظة القليوبية

وقد أسفرت حملة التفتيش في محافظة القليوبية عن ضبط مستلزمات طبية ومحاليل خاصة بمرض “الكلى” يتم تصنيعها وتعبئتها بمكان غير مرخص في مدينة الخانكة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

نتائج حملة التفتيش الصيدلى بمحافظة أسيوط

وقد تم ضبط صيدلية في مدينة أسيوط بها العديد من المخالفات، كما تم تحرير ثلاثة محاضر تنوعت المخالفات ما بين أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر، كما تم ضبط شقة سكنية ومنور غير مرخصين ملحقين ومتصلين بالصيدلية بباب خلفي يتم فيها تصنيع المحاليل وأدوية للمستشفيات داخل ذلك المكان الغير مرخص، وتم المصادرة وتشميع المخزن.

نتائج حملة التفتيش الصيدلي بمحافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية قد تم ضبط ثلاثة عشر ألف قرض دوائي مخالف، كما تم ضبط صيدليتين تعملان بدون ترخيص، كما تم ضبط العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة و المهربة، والمنتهية الصلاحية.

نتائج حملة التفتيش الصيدلى بمحافظة المنوفية

وقد أسفر الحملة عن ضبط عدد من الصيدليات المخالفة في منطقة بركة السبع، وضبط العديد من الأدوية مجهولة المصدر والمهربة، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير ليتم عرض كل تلك المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج حملة التفتيش الصيدلى بمحافظة الإسكندرية

وقد تم المرور على ألف وستمائة وثمانية وثلاثين صيدلية، وتم تحرير مائتين وستة عشر محضر بسبب المخالفات التي قد تم رصدها، ليتم عرضها على النيابة العامة.

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