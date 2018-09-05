الخارجية تتواصل مع السلطات البرازيلية للوقوف على حالة القطع الأثرية المصرية

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قالت وزارة الخارجية إنها تتواصل مع السلطات البرازيلية لاستجلاء حالة القطع الأثرية المصرية بعد اندلاع حريق هائل بالمتحف القومي بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين إنها تتابع حادث إندلاع الحريق الذي نشب بالمتحف القومي لمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل وما نشرته وسائل الإعلام بشأن الأضرار الجسيمة التي أصابت القطع الأثرية المحفوظة بالمتحف، وهو ما يعتبر خسارة بالغة بالتراث العالمي الذي لا يقدر بثمن، وأشارت الوزارة أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتي الخارجية والآثار لبحث الجهود الحثيثة التي تنوي الوزارة من خلالها الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري بشكل خاص والإنسان بشكل عام.

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وأضافت الوزارة أنها استجابت لمراسلات وزارة الآثار في ذلك الشأن وقامت بالتنسيق مع السفارة المصرية في البرازيل للوقوف علي الحالة الراهنة للقطع الأثرية المصرية التي كان يضمها المتحف وفي نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية عن تقديم كامل الدعم للجانب البرازيلي واستعدادها من خلال وزارة الآثار بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمجال حماية التراث لترميم القطع الأثرية بكل أنواعها و عصورها التاريخية فى حالة طلب الحكومة البرازيلية ذلك.

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