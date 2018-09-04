تعرف على طرق تصحيح بيانات البطاقات التموينية

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طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، المواطنين ، بسرعة تصحيح بيانات البطاقات التي بها أخطاء ، كي يتمكنوا من إضافة المواليد على بطاقات التموين ، واستمرار تقديم الخدمات التموينية لهم.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الثلاثاء ، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن موقع الوزارة متاحا للدخول عليه ، وفي حال عدم وجود بطاقتك على الموقع ، فاعلم أنها سليمة وليست بحاجة للمراجعة.

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وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه بنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، فلن تسمح الوزارة بالصرف لأي بطاقة تموينية بها أخطاء.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنه تيسيرا على المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية ، التي بها أخطاء ، يتم تصحيح الأخطاء بطريقتين ، يرصدهما موقع «مصر 365» ، وهما كما يلي:

الطريقة الأولى:

الدخول مباشرة على موقع إدارة دعم مصر اضغط هنا لتصحيح الأخطاء الخاصة بالبطاقات التموينية.

الطريقة الثانية:

تتم عن طريق مكاتب التموين ، ويتم ذلك خلال قيام المواطنين بإضافة المواليد ، حيث يكتشف مكتب التموين أخطاء البطاقة ، ويتم تصحيحها عن طريق مكتب التموين ، بالدخول على موقع إدارة دعم مصر ، وذلك بمعرفة الموظف المختص لعمل التصحيح اللازم.