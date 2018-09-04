«الصحة» توضح حقيقة انتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي في بني سويف

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ، بين أهالي قرية بني سليمان الشرقية في محافظة بني سويف.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الثلاثاء ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة عدم تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ، في محافظة بني سويف.

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وبحسب تقرير المركز ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنها شكّلت فريقا من المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ، تفقد قرى محافظة بني سويف ، فور تداول أنباء عن تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بها ، وتم رصد حالة واحدة فقط ، في قرية بني سليمان الشرقية ، مصابة بالتهاب كبدي ، وتتلقى العلاج في مستشفى خاص ، فضلا عن العثور على حالتي اشتباه بالتهاب كبدي وبائي ، من قريتي الفشن والعلالمة ، وجاءت نتائج العينات سلبية.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت عزمها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين ، عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، حيث تستعد لإجراء مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن ، في محافظات الجمهورية المختلفة ، للكشف عن الفيروس ، إضافة إلى توفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين ، وإنهاء أي قوائم للانتظار ، فضلا عن توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه ، لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.