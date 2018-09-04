«الصحة» توضح حقيقة انتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي في بني سويف

منذ 24 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» توضح حقيقة انتشار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي في بني سويف

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ، بين أهالي قرية بني سليمان الشرقية في محافظة بني سويف.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الثلاثاء ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدة عدم تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ، في محافظة بني سويف.

وبحسب تقرير المركز ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أنها شكّلت فريقا من المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ، تفقد قرى محافظة بني سويف ، فور تداول أنباء عن تفشي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي بها ، وتم رصد حالة واحدة فقط ، في قرية بني سليمان الشرقية ، مصابة بالتهاب كبدي ، وتتلقى العلاج في مستشفى خاص ، فضلا عن العثور على حالتي اشتباه بالتهاب كبدي وبائي ، من قريتي الفشن والعلالمة ، وجاءت نتائج العينات سلبية.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة الصحة والسكان ، أعلنت عزمها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين ، عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، حيث تستعد لإجراء مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن ، في محافظات الجمهورية المختلفة ، للكشف عن الفيروس ، إضافة إلى توفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين ، وإنهاء أي قوائم للانتظار ، فضلا عن توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه ، لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.