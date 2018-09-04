الحكومة تعلق على «وقف حركة الترقيات في الدولة»

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 4 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة.

وفي تقرير تقصي الحقائق ، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، والذي نفى بدوره هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدا عدم توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة.

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وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، قال الدكتور صالح الشيخ ، إن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها ، ولم تتوقف في أي جهة حكومية مطلقا ، وتعمل بشكل طبيعي كالمعتاد ، موضحا أن ما تردد ما هو إلا مجرد شائعات ، تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر ، وما يؤكد ذلك صدور حركة القيادات المحلية ، التي شملت «سكرتيري العموم ، سكرتيري عموم مساعدين ، رؤساء مدن ، ورؤساء أحياء».

وزاد بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، لفت إلى إطلاق وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، تطبيق «قياديو الجهاز الإداري للدولة» على الهاتف المحمول ، حيث يقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ، ولائحته ، ومدونة السلوك الوظيفي المتعلقة بالقيادات ، فضلا عن نص القسم القانوني للوظيفة القيادية.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف ، الذي يوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها ، ومن المتوقع صدور القرار خلال شهر نوفمبر المقبل.