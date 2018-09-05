تصريح هام من مرصد الكهرباء عن احتياطي الإنتاج

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تصريح هام من مرصد الكهرباء عن زيادة الاحتياطي في الإنتاج، حيث أعلن مرصد الكهرباء في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك “إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الموافق الثلاثاء قد سجلت سبعة آلاف وخمسمائة ميجاوات”.

وأشار “أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض الأحمال بالتعاون مع المشتركين”، وأضاف المرصد “إن الحمل الأقصى اليوم قد سجل ثلاثين ألف وثمانمائة ميجاوات، مقابل ثلاثين ألف وتسعمائة ميجاوات مساء أمس”.

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وأضاف المرصد “إن الحمل الأدنى قد سجل أمس أربعة وعشرين ألف ميجاوات”، وقد نوه “المركز القومي للتحكم “بإن مؤشر حالة الحمل قد ظهرت اليوم باللون الأخضر خلال منتصف الليل حتى الساعة السادسة والنصف مساءً، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم”.

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