اعترافات جديدة تكشف عنها النيابة العامة فى قضية قاتل نجليه بالدقهلية

Advertisements

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بإحالة المتهم محمود نظمي محمد السيد، قاتل نجليه بمحافظة الدقهلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسه.

وأشار بيان أصدره مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنجليه ريان ومحمد محمود نظمي، بالإضافة عن اتهامه بتعاطي المخدرات.

Advertisements

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المتهم في 21 أغسطس الماضي يوضح اختفاء نجليه أثناء ذهابهما إلى الملاهي الكائنة بمركز ميت سلسيل محافظة الدقهلية، بعد ذلك تم العثور على جثثهم طافية على الماء بفرع نهر النيل بمدينة فارسكور في محافظة دمياط في اليوم التالي بعد تلقى البلاغ.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما سبق؛ إذ اعترف والد المجني عليهم خلال التحقيقات بارتكابه واقعة قتل نجليه بأن قام باصطحابهما وإلقائهما تباعًا في نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور، وفسر ذلك لإصابته باكتئاب حاد، و لتعاطيه المواد المخدرة، ورغبة منه في تخليصهما من مساوئ الحياة، وما قد يحل بهم من عار بسبب سوء سلوكه وتبديده لثروته ونضجت في ذهنه فكرة قتلهما قبل الواقعة بعشرة أيام حتى توفرت له الفرصة لتنفيذ جريمته.

إقرأ أيضا .. القصة الكاملة حول قاتل أولاده في ميت سلسيل بالدقهلية