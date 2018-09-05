تصريحات نقابة الصحفيين بخصوص بدل التدريب والتكنولوجيا والموارد المالية للنقابة

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أكد أمين صندوق مجلس نقابة الصحفيين “محمد شبانة” أنه لم يحدث من أي جهة بالدولة أن طالبت أو ألمح عن إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين، أو الحد من أعداد المقبولين في عضوية النقابة”.

وقد أوضح محمد شبانة خلال لقائه الصحفي الذي عقد اليوم الموافق الثلاثاء “إن المجلس يدرس زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ومعاشات الصحفيين خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه مع بداية تولي مجلس النقابة الحالي مهما عمله تمت الزيادة الأكبر في تاريخ البدل بقيمة ثلاثمائة جنيهاً”.

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وأشار بالنسبة إلى “معاشات الصحفيين تصل خلال الوقت الراهن إلى عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيل دعم لها من الدولة المصرية بصرف بطريقة شهرية تصل إلى أربعمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، أي حوالي خمسة مليون جنيه في السنة، وتقوم النقابة بسداد الباقي من ميزانيتها”.

وأضاف “إن القبول في نقابة الصحفيين مشرع من قبل القانون المصري بشرط محدد يتم تطبيقه من قبل لجنه القيد دون تدخل من أحد، وتبعاً للائحة القانونية فقد تم تخصيص “كوتة” لكل صحيفة بأعداد المقبولين بها”.

وأوضح “إن الموقف المالي لنقابة الصحفيين يعد مستقر جداَّ”، وأكد “إن النقابة لم تواجه أية أزمات مالية، فحصلت النقابة خلال العام الحالي على دعم من الحكومة المصرية يصل إلى سبعة وثلاثين مليون جنيه، ثم عشرة مليون أخرين، إلى جانب دعم المعاشات الذي تخطى حوالي خمسين مليون جنيه”.

وأكد شبانة “إن نقابة الصحفيين ليس لها مورد غير الدعم، واشتراكات الزملاء التي لا تمثل سوى ثمن دخل النقابة بواقع ما يقارب من خمسة عشر مليون جنيه”، وأضاف “إن مديونيات المؤسسات الصحفية للنقابة تزيد عن 9 مليون جنيه، وتعود إلى عام 2006”.

وأوضح “أنه قد تم ربط المديونيات بالقيد فاستطاعت نقابة الصحفيين استرداد ما يتراوح ما بين أربعة وخمسة مليون جنيه”، وحول أرض نادي الصحفيين في سابا باشا بمحافظة الإسكندرية أكد شبانة “أنها مكان تجاري هام جداَّ يجب استثماره ليكون مصدر دخل للنقابة بدلاً من أن تكون عبئاً عليها”.

وأوضح “إن هناك مديونيات للدولة بقيمة ثلاثين مليون جنيه، وقد تم سداد أربعمائة ألف جنيه منها، وبصدد جدولة بقية المبلغ”، وأكد أنه قد تقدم بمقترح على مجلس نقابة الصحفيين أن تدخل النقابة بشكل استثماري في شراكة على عشر سنوات يتم خدلها تقسيم النادي لجزئين، جزء منهم للصحفيين، وجزء للكافيهات”.

وأكد شبانة “أنه لا توجد أي مشاكل في إقامة مستشفى الصحفيين، ولكن الأمر متوقف على استلام الأرض”، وأضاف “هناك إجراءات مع الدولة قد تستغرق بعض الوقت”، وأوضح إن وجود المستشفى سوف يوفر ميزانية للنقابة مبالغ فيها تتكبدها النقابة من أجل الكشف، والعلاج وإجراء العمليات، وشدد “إن يكون في المستشفى جزء استثماري مع جهة شريكة وجزء آخر مدعم لكافة الصحفيين”.