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غلق طريق أسوان/ الأقصر اليوم تعرف على الأسباب، حيث صرح مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور الرائد محمد الشربيني قائلاً “تم إغلاق طريق أسوان/ الأقصر، وأسوان/ أبوسمبل بسبب العاصفة الترابية”.

وأكد “سوف يتم إعادة فتح الطرق مرة ثانية بعد انتهاء فترة العاصفة الترابية”، وأوضح “إن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من وجود الشبورة خلال الفترات الصباحية”.

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وأشار “يجب تقليل السرعة أثناء القيادة خلال فترات الصباح الباكر، وزيادة مساحة الأمان بين العربات”، وأكد “إن أحجام الحركة مرتفعة على مناطق الطريق الدائري في المنطقة ما بين منطقة المرج، والسلام، وأعلى البساتين”، إلى جانب وجود تكدس مروري في مداخل القاهرة.

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