وقف حركة النقل النهري اليوم بأسوان.. تعرف علي السبب

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صرح مدير عام منطقة أسوان للنقل النهري المهندس “محمد طه الشربيني” قائلا” تم وقف الإبحار لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية الأفقية ببحيرة السد العالي، والمجرى الملاحي بنهر النيل في نطاق محافظة أسوان”.

وقد ناشد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري الدكتور عبدالعظيم محمد جميع مالكي وقائدي الوحدات النهرية بأن يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي أدت إلى توقف حركة الملاحة بصورة نهائية بسبب وجود العاصفة الترابية وانعدام الرؤية.

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وأكد على احتمال سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في هذا التوقيت من العام، ويجدر هنا الإشارة إلى أن “الهيئة العامة للأرصاد الجوية” قد أكدت على ظهور السحب المنخفضة على شمال الدولة المصرية مما يؤدي إلى تقليل الرؤية بسبب الشبورة المائية الصباحية، والريح تكون معتدلة شمالية غربية ومثيرة للأتربة.

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