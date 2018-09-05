تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على جنوب البلاد ، وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يصاحبها سقوط أمطار.

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وبالنسبة الرياح ، فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، وغرب البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن ، المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

وسط الدلتا 25 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 33

مطروح 23 31

السلوم 22 31

سيوة 25 36

بور سعيد 26 32

دمياط 26 31

العريش 21 33

رفح 22 33

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 35

رأس سدر 25 35

نخل 20 36

نويبع 29 35

طابا 23 37

سانت كاترين 26 35

الطور 28 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 38

المنيا 22 38

أسيوط 25 38

سوهاج 27 40

قنا 26 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 45

أبو سمبل 28 42

الوادي الجديد 29 42

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

رأس حدربة 29 35

حلايب 30 36