تصريحات مثيرة من محافظ أسيوط حول سوء إدارة مدارس المحافظة

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أعلن محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين “إن سوء الإدارة هو السبب في العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظة”، وأضاف “أنه منذ قدومه إلى أسيوط منذ أربعة أيام قد قام بالعديد من الجولات السرية من أجل استطلاع الوضع وتفقد أحوال المحافظة”.

وقد قام محافظ أسيوط بعقد لقاء مع الإعلاميين والصحفيين في “قاعة المؤتمرات” بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ المهندس “عمرو عبدالعال”، وسكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبدالجليل.

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وأوضح اللواء جمال نور الدين “إن الإعلام هو الذراع اليمني للتنفيذيين، من خلال توجيه المسؤولين عن المناطق التي بها مشاكل من أجل العمل على حلها، حتى نخرج من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال”.

وتابع “إن ملف التعليم والصحة من أهم أولوياتي، وخصوصاً إن المدارس على الأبواب، حيث قمت بزيادة ما يقارب من أربعين مدرسة، ولمست سوء حال المدارس التي تعاني من انتشار القمامة بداخلها، وتحطم زجاج النوافذ، والأتربة التي تكسو أجهزة الكمبيوتر بداخلها، والطيور داخل الفصول إلى جانب سوء إدارة المفتشين داخل المنظومة التعليمية”.

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