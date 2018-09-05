اليوم.. رئيس الحكومة يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارات

Advertisements

يشهد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، توقيع بروتوكولات تعاون بين عدة وزارات ، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ، على تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، حيث تتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر ، بشأن حقوق الإنسان ، كما تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فضلا عن إعداد تقارير دورية خاصة بهذا الشأن ، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف ، التي تثار على الصعيد الدولي ، إضافة إلى اقتراح السياسات والتدابير اللازمة ، بهدف تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية ، أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة.

Advertisements