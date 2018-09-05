1165 من حجاج «التضامن» يغادرون السعودية إلى القاهرة اليوم

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يستقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي ، 1165 حاجا ، عائدين من مطار جدة في الأراضي السعودية ، بعد أداء شعائر الحج لهذا العام 1439 هجريا ، وهم من محافظات «الإسكندرية ، البحيرة ، ومطروح» ، بينما يعود 794 حاجا من المملكة العربية السعودية ، إلى أرض الوطن ، وهم من محافظات «القاهرة ، جنوب سيناء ، وكفر الشيخ» ، وذلك حسب ما قالت ، الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية عنها ، أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية ، الذين عادوا بسلام إلى أرض مصر ، بلغ 6769 حاجا ، موضحة أن إجمالي حجاج الجمعيات ، الموجودين في المملكة العربية السعودية ، يبلغ الآن 5669 حاجا ، بينهم 3081 حاج في مكة المكرمة ، و2588 في المدينة المنورة.

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رئيس البعثة الرسمية للتضامن ، أيمن عبد الموجود ، قال إن هناك حالة واحدة فقط من حجاج الجمعيات الأهلية ، ما زالت تجري غسيل كلوي بانتظام ، منذ وصولها إلى الأراضي السعودية ، فضلا عن حالة واحدة فقط ، تتلقى العلاج اللازم في المستشفيات السعودية ، موضحا أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات ، هي 7 حالات لحجاج من محافظات «الغربية ، الإسكندرية ، البحيرة ، سوهاج ، والقاهرة» ، وما تزال غرفة العمليات المركزية ، تتلقى شكاوى الحجاج وتتابع حالتهم الصحية ، عن طريق الرقم 00966563593425 ، بينما تمارس بعثة وزارة التضامن مهام عملها في الأراضي السعودية ، بمتابعة الحالة الصحية للحجاج ، وتعويض من فقدوا أموالهم.