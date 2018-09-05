كيف واجهت وزارة الصحة أزمة نقص الإنسولين في الأسواق؟

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يعاني مرضى السكري ، من أزمة نقص الإنسولين في الأسواق ، والتي تحدث بين الحين والآخر ، ما يتسبب في أزمة كبيرة للمرضى ، وذلك رغم وجود مصانع وطنية في مصر ، قادرة على تأمين احتياجات مرضى السكري من الإنسولين ، لمدة تصل إلى 3 أشهر.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن منظومة وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، لتأمين احتياجات مرضى السكري في مصر ، من عقار الإنسولين ، وهي كما يلي:

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1. بدأت أزمة نقص الإنسولين ، بعد رصد زيادة معدلات الاستهلاك ، من 380 حتى 580 ألف عبوة إنسولين ، خلال آخر شهرين ، ما أثر بدوره ، على مستوى المخزن الاستراتيجي للبلاد من الإنسولين.

2. سعت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، لحل أزمة نقص الإنسولين في الأسواق ، حيث ضخّت 2.4 مليون عبوة من الإنسولين المستورد خلال شهر أغسطس ، وذلك بزيادة عن الخطط الاستيرادية للبلاد ، بهدف سد العجز في الأسواق.

3. كميات الإنسولين التي ضختها وزارة الصحة والسكان في الأسواق ، تكفي لمدة 4 أشهر ، وذلك وفقا لمعدلات الاستهلاك الزائدة ، واتخذت الوزارة إجراءات استثنائية ، بهدف ضخ كميات إضافية من الإنسولين المستورد ، والتي بدأت في الوصول إلى مصر ، يوم 15 أغسطس الماضي.

4. استقبلت مخازن الموزعين 750 ألف عبوة إنسولين ، وزعت منهم على الصيدليات العامة ، وكذلك ، وصل البلاد 950 ألف عبوة إنسولين مستورد مؤخرا ، وتم توزيعها على الصيدليات بشكل سريع ، فضلا عن توفير 700 ألف عبوة إضافية ، في أواخر الشهر الماضي ، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من الإنسولين.

5. نجحت مديريات الشؤون الصحية ، في تأمين أرصدتها من عقار الإنسولين ، في محافظات الجمهورية كافة ، لا تقل عن استهلاك يكفي لمدة شهر ، كما وجّهن مديري المديريات ، بتعزيز المخزون بما يكفي لمدة لا تقل عن شهرين.

6. تضم مخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان ، 125 ألف عبوة إنسولين ، كمخزون استراتيجي لا يصرف إلا في الحالات الطارئة ، والطارئة جدا فقط ، وهذا غير المخزون الاستراتيجي الذي يتم تأمينه في الوقت الحالي.

7. يقدر حجم الإنتاج المحلي من الإنسولين ، بنحو 7 ملايين عبوة سنويا ، ويتوفر أرصدة من المواد الخام اللازمة للتصنيع ، تكفي لمدة 5 أشهر ، فضلا عن زيادة الإنتاج المحلي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، بنسبة 50%.

8. يمكن لأي مواطن ، الإبلاغ عن أي أصناف دوائية ناقصة ، عن طريق الخط الساخن ، على الرقم 25354150 ، حيث يعمل الخط على مدار 24 ساعة.