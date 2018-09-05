«الصحة» تعلن موعد القضاء على مرض الإيدز في مصر

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وضعت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، خطة للقضاء على مرض الإيدز بحلول العام 2030 ، وذلك تحت شعار «الصحة للجميع – منع الوصم بالمرافق الصحية».

ولفتت وزارة الصحة والسكان ، إلى انخفاض معدل الإصابة بمرض الإيدز خلال العام الحالي 2018 ، لأقل من 0.02% ، ما يعد أقل معدلات الإصابة في دول العالم ، وذلك بناء على البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، والأمم المتحدة للإيدز.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أنها تولي أهمية قصوى ، لمكافحة العدوى بفيروس نقص المناعة البشري ، المسبب لمرض الإيدز ، فضلا عن تقديم الرعاية للمصابين بهذا الفيروس ، لافتا إلى وضع العديد من الخطط الاستراتيجية ، التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بالفيروس ، حتى القضاء عليه بحلول العام 2030.

وزادت وزارة الصحة والسكان ، أنها تعمل من خلال عدة محاور ، تتركز في توفير الفحص لأكبر عدد من المواطنين ، للكشف عن الاشخاص الذين تعرضوا لخطر العدوى ، ولم يبدأوا بالفحص المعملي ، ثم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية ، وتقديم العلاج المضاد لمرض الإيدز ، فضلا عن دعم الانتظام على العلاج ، للتحكم وتثبيط الحمل الفيروسي.

وأشارت الوزارة ، إلى تكثيف وتعزيز استمرارية أنشطة الترصد الصحي ، وتضافر جهود التوعية المجتمعية ، لمنع السلوكيات المؤدية للعدوي بالفيروس ، فضلا عن المجهودات الأساسية والمستمرة ، وأمثلة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، وبرنامج وقاية الطفل من الأم المصابة ، و حزمة «وقاية ما بعد التعرض» ، للعاملين في المجال الصحي.

رئيس قطاع الطب الوقائي ، الدكتور علاء عيد ، قال إن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، وفّر العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري «إيدز» ، بمعدل تغطية 100% للمتعايشين المسجلين ، عن طريق 15 مركزا متخصصا ، فضلا عن خدمات الرعاية الطبية الإكلينيكية المتخصصة ، وتوفير العلاج لمن يحتاجه من المرضى بالمجان.

واستطرد علاء عيد ، أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، مستمر في تبني شعار «الصحة للجميع – منع الوصم بالمرافق الصحية» ، حيث عمّم القطاع الوقائي في وزارة الصحة والسكان ، العديد من المنشورات على المنشآت الصحية ، بضرورة تقديم الخدمات الطبية التى يحتاجها المصابين بفيروس نقص المناعة البشري «إيدز» ، من المترددين على تلك المنشآت ، في إطار من السرية والمساواة مع باقي المرضى ، للحفاظ على صحة وحياة المصابين بالفيروس ، ومنع حدوث مضاعفات أو وفاة ، نتيجة تقاعس عن تقديم الخدمة لهم ، والالتزام التام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.

وزاد رئيس قطاع الطب الوقائي ، قائلا إن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدر ، يقدم خدمات التوعية الشاملة ، عن طريق الندوات الدورية في المدارس والجامعات ، وفي المرافق الصحية للعاملين والمترددين ، وذلك بهدف نشر التوعية السليمة والدعاية ، لمراكز المشورة والفحص ، والقضاء على الوصم والتمييز ، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة ، ويساهم البرنامج كذلك ، بتدخلات متخصصة للعمل مع بعض الفئات الخاصة ، مثل أطفال الشوارع والسجناء ، حيث يدعم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ، هيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، بهدف توسيع قاعدة الوصول لفئات المجتمع المتنوعة ، والتوسع في التغطية الجغرافية.