بعد وصول سكان مصر في الداخل لـ97.5 مليون نسمة.. تعرف على مخاطر الزيادة السكانية

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وصل عدد سكان مصر في الداخل ، إلى 97.5 مليون نسمة ، وذلك بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 90 يوما ، حيث سجل عدد السكان في يوم 5 يونيو الماضي ، 97 مليون نسمة.

الساعة السكانية مربوطة بأعداد المواليد والوفيات ، عن طريق مكاتب الصحة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، ويتم تحديثها لحظيا ، لتحديد أعداد السكان أولا بأول ، بدلا من النظام السابق ، الذي كان يحتسب زيادة أعداد السكان ، بمعدل 4 أفراد في الدقيقة الواحدة.

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الزيادة المرتفعة والسريعة في أعداد السكان ، تعود لاستمرار ظاهرة الزيادة السكانية وتفاقمها ، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة مواجهته ، بهدف وقف وكبح الآثار السلبية المترتبة عليها ، والتي تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة ، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، مخاطر الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر ، وذلك طبقا لعدد من الدراسات البحثية ، التي تحدثت عن مخاطر الزيادة السكانية ، وهي كما يلي:

1. زيادة معدل البطالة ، وارتفاع خط الفقر وعدد الفقراء.

2. عدم التوازن في النمو الاقتصادي ، مع النمو السكاني ، فضلا عن انخفاض مستوى المعيشة.

3. زيادة ظاهرة أطفال الشوارع ، فضلا عن ارتفاع معدلات الجريمة والفساد.

4. انتشار الأمية والجهل ، بسبب زيادة عدد الفقراء.

5. ارتفاع نسب الوفيات بين الأمهات ، بسبب تكرار الحمل والولادة.

6. زيادة الازدحام والتكدس المروري في الشوارع.

7. انخفاض قدرة الدولة على الدعم والتأمين الصحي.

8. تزايد حجم الإنفاق الحكومي على بند الخدمات.

9. تدني مستويات الأجور ، وعدم استيعاب الكثير من الشباب في مجال العمل.

10. زيادة الضغط على المرافق العامة في الدولة.