7 ملفات مهمة تنتظر «نقل النواب» في دور الانعقاد المقبل.. تعرف عليها

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يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، ممثلا في لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، لمناقشة الملفات المهمة في ملف النقل والمواصلات ، خلال دور الانعقاد الرابع.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن ملفات قطاع النقل والمواصلات ، التي يناقشها مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع ، بحسب تصريحات هشام عبد الواحد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، وهي كما يلي:

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1. ينظم مجلس النواب ، زيارة ميدانية إلى الموانئ البرية في محافظتي الإسكندرية ودمياط ، ومدينة الدخيلة البرية .

2. ينتهي مجلس النواب ، في دور الانعقاد الرابع ، من قانون الملاحة الداخلية ، وذلك بحضور حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

3. تجتمع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب ، لبحث الشكل النهائي للائحة قانون ، تنظيم عمل شركتي «أوبر» و«كريم».

4. تتابع لجنة النقل والمواصلات ، التطوير في هيئة السكة الحديد ، والخطوط الجديدة التي يتم تنفيذها ، في مرفق مترو الأنفاق.

5. تتابع لجنة النقل والمواصلات ، تنفيذ المشروعات القومية للطرق.

6. تناقش لجنة النقل والمواصلات ، التطورات الجديدة المتعلقة بهيئة قناة السويس.

7. تناقش لجنة النقل والمواصلات ، دعم الحكومة في تنفيذ الطريق البري ، المقرر أن يربط مصر بالسودان.