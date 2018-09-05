الرئاسة: السيسي ونظيره الأوزباكي يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الأوزباكي ، شوكت ميرضيئيف ، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ، ومذكرات التفاهم المشتركة بين مصر وأوزباكستان.

وأوضح السفير بسام راضي ، أن الاتفاقيات ومذكرات التعاون ، التي وقعها رئيسي مصر وأوزباكستان ، تهدفان إلى تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية فب البلدين ، فضلا عن التعاون في مجالات العلاقات «الاستثمارية الثنائية ، الرياضة ، الزراعة ، العدل ، السياحة ، الشباب ، الآثار ، التراث الثقافي ، المتاحف ، التعليم العالي ، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي».

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