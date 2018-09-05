بـ«عفو رئاسي».. 543 من نزلاء السجون يغادرون زنازينهم بـ«دموع الفرح»

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نفذ قطاع السجون في وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2018 ، والخاص بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، حيث ودّع 543 من نزلاء السجون ، زنازينهم صباح اليوم بدموع الفرح والسجود على الأرض.

قطاع السجون في وزارة الداخلية ، الذي يشرف عليه اللواء زكريا الغمري ، مساعد وزير الداخلية ، شكّل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار ، على 156 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

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وباشرت اللجنة العليا للعفو ، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمال اللجنة ، إلى الإفراج عن 387 نزيلا إفراجا شرطيا ، وذلك بإجمالي 543 مفرج عنهم.