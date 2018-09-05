تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 6 سبتمبر 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على جنوب البلاد ، وسلاسل البحر الأحمر ، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على بعض المناطق.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب الصعيد ، تكون مثيرة للرمال والأتربة ، على خليج السويس ، وغرب البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف المتر إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الخميس ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، العظمى 35 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 26 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 24 درجة.

سوهاج ، العظمى 37 درجة ، الصغرى 27 درجة.

قنا ، العظمى 40 درجة ، الصغرى 27 درجة.

أسوان ، العظمى 44 درجة ، الصغرى 30 درجة.

الأقصر ، العظمى 42 درجة ، الصغرى 28 درجة.