أمين صندوق نقابة الصحفيين: لا نية لإلغاء البدل أو تقليل أعداد المقبولين بالنقابة

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صرح محمد شبانة أمين صندوق مجلس نقابة الصحفيين أنه لم يحدث من أى جهة بالدولة أن طالبت أو أشارت إلى إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لدي الصحفيين، أو الحد من أعداد المقبولين في عضوية النقابة.

وقال أمين صندوق نقابة الصحفيين -في تصريح صحفي إن المجلس يدرس زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ومعاشات الصحفيين خلال الفترة القادمة، وإنه مع بداية تولي مجلس النقابة الحالي مهام عمله تمت الزيادة الأكبر في تاريخ البدل بقيمة 300 جنيه.

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وفيما يخص معاشات الصحفيين، ألمح إلى أن قيمتها تصل سنويا إلى أكثر من 20 مليون جنيه، ويتم تحصيل دعم لها من الدولة شهريا يصل إلى 425 ألف جنيه، أى حوالى خمسة ملايين جنيه في السنة، وتقوم النقابة بسداد الباقي من ميزانيتها.

وأضاف شبانة أن القبول بنقابة الصحفيين مشرع في القانون بشروط معينة تطبقها لجنة القيد دون تدخل من أحد، وتبعا للائحة القانون تم تخصيص “كوتة” لكل صحيفة بأعداد المقبولين منها.

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