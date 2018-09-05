«الوزراء» يوافق على اتفاق مع البنك الأوروبي لتوسعة محطة صرف في الفيوم

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال اجتماعه ، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية ، وبنك الاستثمار الأوروبي ، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، في محافظة الفيوم.

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التكلفة الإجمالي للمشروع ، تصل إلى نحو 395 مليون يورو ، بينها 37 مليونا كمنحة ، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف القائمة وتوسعتها ، وبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري المتصلة بها ، ويغطي المشروع كذلك ، المرافق الصحية المنزلية المستهدفة في المناطق الريفية في محافظة الفيوم ، والقرى الملوثة لبحيرة قارون.