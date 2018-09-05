«الوزراء» يوافق على اتفاق مع البنك الأوروبي لتوسعة محطة صرف في الفيوم

منذ 36 دقيقة أخبار مصر
«الوزراء» يوافق على اتفاق مع البنك الأوروبي لتوسعة محطة صرف في الفيوم

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال اجتماعه ، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن الاتفاق بين الحكومة المصرية ، وبنك الاستثمار الأوروبي ، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، في محافظة الفيوم.

التكلفة الإجمالي للمشروع ، تصل إلى نحو 395 مليون يورو ، بينها 37 مليونا كمنحة ، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف القائمة وتوسعتها ، وبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري المتصلة بها ، ويغطي المشروع كذلك ، المرافق الصحية المنزلية المستهدفة في المناطق الريفية في محافظة الفيوم ، والقرى الملوثة لبحيرة قارون.