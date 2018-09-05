الحكومة توافق لـ«العامة للخدمات» على شراء احتياجات الوزراء

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع ، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، الخاص بالموافقة على تنفيذ الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، إجراءات الشراء المركزي لاحتياجات الوزارات ، والجهات التابعة لها ، والمحافظات ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف شائعة الاستخدام ، والسيارات ، وذلك للعام المالي 2018 / 2019 ، بما يحقق أعلى درجة من الضبط لعمليات الشراء الحكومي ، والحصول على كميات كبيرة بأسعار جيدة.

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