قرار مهم من الحكومة بشأن معرض «توت عنخ آمون» في أمريكا

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار ، بشان نقل المعرض المؤقت «توت عنخ آمون: الفرعون الذهبي» ، من مركز كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى قاعة «لافيليت» الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك في الفترة من 18 مارس 2019 ، وحتى 30 ديسمبر 2019 ، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل.

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وأوضح مجلس الوزراء ، أن قراره يأتي في إطار سعي مصر ، لدعم الروابط الثقافية مع دول العالم ، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة العالمية الواردة إلى مصر.