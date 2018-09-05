قرار مهم من الحكومة بشأن معرض «توت عنخ آمون» في أمريكا

منذ 25 دقيقة أخبار مصر
قرار مهم من الحكومة بشأن معرض «توت عنخ آمون» في أمريكا

ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار ، بشان نقل المعرض المؤقت «توت عنخ آمون: الفرعون الذهبي» ، من مركز كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى قاعة «لافيليت» الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك في الفترة من 18 مارس 2019 ، وحتى 30 ديسمبر 2019 ، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل.

وأوضح مجلس الوزراء ، أن قراره يأتي في إطار سعي مصر ، لدعم الروابط الثقافية مع دول العالم ، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة العالمية الواردة إلى مصر.