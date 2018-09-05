بـ205 ملايين يورو.. الحكومة تستعد لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي ، بهدف إعادة الإعمار والتنمية ، وذلك بمبلغ 205 ملايين يورو.

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ويهدف اتفاق التمويل الجديد ، لإعادة تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية ، في محطات الخط الأول لمترو الأنفاق ، من وحدات الطاقة ، والإشارات ، والاتصالات ، وأنظمة التحكم المركزية ، والأنظمة الكهروميكانيكية ، وإدخال نظام تخطيط موارد الهيئة القومية للأنفاق.

بدوره ، شدد المهندس هشام عرفات ، وزير النقل والمواصلات ، على أهمية تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية ، في محطات الخط الأول ، حيث يخدم هذا الخط ، 1.8 مليون مواطن يوميا.

ولفت وزير النقل والمواصلات ، إلى أن العمل جار في الوقت الحالي ، لتحسين الخدمة في الخط الأول لمترو الأنفاق ، حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع ازدواج الخط ، بين محطتي المرج والمرج الجديدة ، ومن المقرر الانتهاء منه ، في شهر يناير المقبل.