الحكومة توافق على منحة بـ500 ألف دولار أمريكي لزيادة إنتاجية المياه

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ترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بهدف متابعة عدد من الملفات المهمة.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه ، اليوم الأربعاء ، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاقية مشروع دعم خطة برنامج التعاون الإقليمي ، لمبادرة ندرة المياه ، لزيادة إنتاجية المياه ، بين الحكومة المصرية ، ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».

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وتأتي الاتفاقية ، في إطار الدعم الفني المقدم من المنظمة ، بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي لعدد من الحكومات ، وذلك بهدف تعزيز قدرة الدولة ، وتحسين تبادل المعلومات والخبرات ، لإيجاد طرق فاعلة لزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الزراعة ، فضلا عن مراقبة الإنتاجية المائية ، عن طريق الاستشعار عن بعد.