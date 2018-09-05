قرار مهم من الحكومة بشأن سيارات النقل الثقيل

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أصدر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء ، الموافق 5 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل ، التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر ، في الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، وذلك من الساعة السادسة صباحا ، حتى الساعة الثانية عشرة مساء ، بداية من يوم 15 سبتمبر الحالي.

ويطبق القرار الجديد ، على كل من قاد مركبة وخالف القانون ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه ، ونشر القرار اليوم الأربعاء ، في الجريدة الرسمية.

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