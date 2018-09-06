الزراعة: إعدام أطنان من اللحوم الفاسدة فى القاهرة

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قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر أن النيابة العامة قررت إعدام اللحوم التي تم ضبطها بحي الخليفة التي بلغت 42 طن لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وصرح الجعويني اليوم – إن قرار النيابة بإعدام المضبوطات، تم عن طريق لجنة مشكلة من الطب البيطري ومباحث التموين.

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واكد أنه تم ضبط 11340 كيلو جرام أسماك مجمدة غير صالحة بثلاجة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وأضاف إن نيابة البحيرة أصدرت قرارا باستمرار التحفظ على المضبوطات حتى صدور قرار آخر.

مشيرا إلى أن نيابة المنوفية أيضا قررت التحفظ على 40000 كيلو لحوم بلدى غير صالحة تم ضبطها بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات.

أوضح الجعويني إن العقيد سامح رشاد مباحث تموين الوزارة ورجال مباحث التموين بالمحافظات يبذلون قصارى جهدهم ويقومون مع الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بوزارة الزراعة حتى يتمكنوا من ضبط الأغذية الفاسدة حفاظا على حياة المواطنين.

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