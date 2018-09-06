إجراءات مكثفة بمطار القاهرة استعداداً لوصول الرئيس السيسي بعد ختام جولته

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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء الأربعاء، إجراءات مكثفة، استعدادًا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، عائدا من جولته الخارجية التي زار خلالها عدد من الدول العربية والآسيوية.

بدأت بدولة البحرين واختتمها بدولة أوزبكستان تضمنت الاستعدادات فتح أبواب الصالة الرئاسية قبل وصول الرئيس، وبدأت السلطات بتمشيط كافة ساحات الانتظار.

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وكان الرئيس السيسى قد اختتم جولته الخارجية بزيارة أوزبكستان كأول رئيس مصرى يزورها، كما شارك قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى عقد يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجاري في بكين.

وكان الرئيس قد اجتمع على هامش زيارته إلي الصين برئيس دولة جنوب السودان والرئيس الأثيوبي في مشاورات لحل أزمة سد النهضة.

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