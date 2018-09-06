تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018

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ظهرت كثافات مرورية متوسطة ، صباح اليوم الخميس ، الموافق 6 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في شوارع ومحاور الجيزة ، خلال ساعات الذروة الصباحية بسبب زيادة الأحمال ، أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية ، وبالتزامن كذلك مع دخول الموظفين إلى أماكن عملهم.

وشهد الطريق الدائري في نزلة شارع البحر الأعظم ، وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء ، تباطؤ في حركة السيارات ، إضافة إلى بعض الكثافات المرورية أعلى دائري المريوطية ، من الطريق الصحراوي حتى مناطق الجيزة ، وعلى طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام ، وصولا إلى ميدان الرماية.

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أما محور صفط اللبن ، فشهد من الطريق الدائري وصولا إلى شارع السودان ، ظهور كثافات مرورية ، والأمر ذاته في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني ، بينما ظهرت كثافات مرورية ، في محيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات ، وشارع النيل السياحي ، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة ، بينما شهد محور عرابي ظهور كثافات متوسطة ، أمام المتجه من الأقاليم ، وصولا إلى حي المهندسين.

كوبري أكتوبر شهد هو الآخر ظهور كثافات مرورية ، أمام القادم من الجيزة ، حتى مناطق وسط البلد ، بينما ظهرت كثافات أخرى في الاتجاه العكسي ، بسبب أعطال متكررة للسيارات ، والأمر ذاته من ميدان التحرير حتى مدينة نصر ، وفي محور النصر وصولا إلى المنصة ، بينما ظهرت كثافات متحركة.

وظهرت كثافات مرورية على كورنيش النيل ، من حي المعادي وصولا إلى مناطق وسط القاهرة ، ومن منطقة أثر النبي ، حتى شارع قصر العيني ، وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، كما ظهرت كثافات مرورية ، في شارع رمسيس وصولا إلى حي العباسية ، وفي محور النصر حتى المنصة ، وفي شارعي عباس العقاد والطيران ، وأماكن غلق الإشارات في الميادين ، وبينها ، « التحرير ، روكسي ، ورابعة العدوية ».

أما شارع الهرم ، فشهد ظهور كثافات مرورية في منطقة مشعل ، وكثافات أخرى من شارع العشرين ، حتى حي الطالبية ، وظهرت كثافات مرورية أيضا ، في شارع فيصل بمنطقة الطوابق ، حتى شارع العشرين ، بينما ظهرت كثافات أخرى ، في شارع السودان ، حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة ، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وشهد ميدان مصطفى محمود ، وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان ، كثافات مرورية قرب محطة مترو جامعة القاهرة ، بداية من نزلة كوبري فيصل ، حتى شارع التحرير ، حيث ظهرت كثافات مرورية ، أعلى كوبري الجامعة ، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وكذلك ، شهدت حركة السيارات أعلى طريق الإسكندرية الزراعي ، من قرية سنديون حتى قلما ، كثافات مرورية ، وذلك بسبب المطبات الموجودة في المكان ، ومن أعلى كوبري قليوب ، حتى طلعة الطريق الدائري ، وللمتجه إلى الأقاليم ، كما ظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو ، من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ، ومن الشيخ زايد حتى ميدان لبنان.