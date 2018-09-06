«التموين» تعلن موعد وقف البطاقات المخالفة.. وتناشد المواطنين: صححوا الأخطاء بسرعة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، أن وزارته تبذل جهدا كبيرا ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين ، في أثناء إضافة المواليد على بطاقات التموين ، حيث قررت الوزارة ، التغاضي عن أي مطالب جاءت في الإعلان الأول للقرار الوزاري ، ببدء إضافة المواليد على بطاقات التموين.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف الدكتور علي المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لا تعاقب المواطنين على وجود أي أخطاء في البطاقة التموينية ، لكنها تساهم في إصدار بطاقة ورقية ، لحين إصدار البطاقة الإلكترونية ، وذلك بهدف تسهيل عملية إنهاء التعديلات ، في البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين.

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وناشد وزير التموين والتجارة الداخلية ، المواطنين ، بالدخول على موقع الوزارة لتعديل بياناتهم ، لافتا إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية ، سوف تبدأ في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل ، وأي بطاقة تحمل خطأ ، لن تصبح سارية وسوف يتم إيقافها.

وطالب الدكتور علي المصيلحي ، المواطنين ، بالدخول إلى موقع وزارة التموين برقم البطاقة ، وفي حال عدم ظهورها تكون البطاقة سليمة ، ولا توجد بها أخطاء ، وفي حال ظهور البطاقة على الموقع ، فيجب الإسراع في عملية تعديل البيانات.