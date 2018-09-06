كيف خططت «الصحة» لخفض معدلات إدمان وتعاطي المخدرات بين المصريين؟

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، انتهاء أمانة الصحة النفسية التابعة للوزارة ، من وضع خطة لخفض معدلات الإدمان والتعاطي بين المصريين بنسبة 50% ، وذلك بحلول العام 2025.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن خطة وزارة الصحة والسكان ، بشأن خفض معدلات الإدمان والتعاطي بين المصريين ، وهي كما يلي:

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1. تنظيم حملات قومية في محافظات الجمهورية كافة ، بهدف التوعية بمخاطر الإمان.

2. تدريب الأطباء في وحدات الرعاية الأساسية ، على آليات علاج المدمنين والمتعاطين.

3. التوسع في إنشاء مراكز ووحدات علاج الإدمان بالمجان.

4. رصد 150 مليون جنيه ، بهدف تطوير مراكز ومستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

5. التعاون مع وزارات الداخلية والعدل ، بهدف إدراج التركيبات المخدرة الجديدة ، على جداول المخدرات.